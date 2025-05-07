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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Китай готов к переговорам с США

10:15 605

Китай согласился на переговоры с Соединенными Штатами, руководствуясь глобальными ожиданиями и собственными интересами.

Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Переговоры пройдут в Швейцарии, где вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом. Визит китайской делегации в Швейцарию запланирован с 9 по 12 мая.

Скотт Бессент подтвердил Fox News, что представители двух стран проведут переговоры в Женеве в предстоящие выходные. По его словам, обе стороны заинтересованы в снижении уровня тарифов, поскольку их текущий уровень «неустойчив».

Напомним, что 10 апреля США повысили пошлины на китайские товары с 125% до 145%. В ответ Китай также увеличил пошлины на американскую продукцию с 84% до 125%. В дальнейшем Пекин призвал другие страны совместно выступить против повышения тарифов, инициированного Вашингтоном.

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