Китай готов к переговорам с США

Переговоры пройдут в Швейцарии, где вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом. Визит китайской делегации в Швейцарию запланирован с 9 по 12 мая.

Скотт Бессент подтвердил Fox News, что представители двух стран проведут переговоры в Женеве в предстоящие выходные. По его словам, обе стороны заинтересованы в снижении уровня тарифов, поскольку их текущий уровень «неустойчив».

Напомним, что 10 апреля США повысили пошлины на китайские товары с 125% до 145%. В ответ Китай также увеличил пошлины на американскую продукцию с 84% до 125%. В дальнейшем Пекин призвал другие страны совместно выступить против повышения тарифов, инициированного Вашингтоном.