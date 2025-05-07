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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Еще один американский истребитель упал в Красное море

10:22 726

США потеряли второй истребитель F/A-18 Super Hornet в Красном море.

Самолет снова упал с палубы американского атомного авианосца USS Harry S. Truman, сообщает CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

По предварительным данным, причиной инцидента стал сбой в системе удержания при посадке. Пилот и офицер, находившиеся на борту, успели катапультироваться и были спасены вертолетом, получив лишь незначительные травмы.

В тот же день, 6 мая, хуситы нанесли удар по кораблю. Йеменская группировка пока не комментировала эту информацию.

Это уже второй случай падения истребителя с авианосца USS Harry S. Truman за последние недели. 28 апреля еще один F/A-18 упал за борт во время буксировки, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Тогда инцидент произошел на фоне резкого маневра корабля, уклоняющегося от атаки хуситов.

США продолжают масштабную операцию против хуситов в Йемене с 15 марта. Авиакрыло USS Harry S. Truman активно участвует в нанесении ударов по целям на суше, в то время как хуситы регулярно заявляют о своих ответных атаках на корабль.

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