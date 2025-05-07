USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.0859
Подписаться на уведомления
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Выборы нового Папы: в Ватикане собирается конклав

10:31 458

В Ватикане начинается конклав — тайное собрание кардиналов для избрания нового главы Римско-католической церкви. 138 кардиналов из разных уголков мира соберутся в Сикстинской капелле, чтобы выбрать нового Папу. Процесс проходит в условиях строгой секретности, и результаты голосования останутся конфиденциальными до момента объявления победителя.

Конклав откроется с утренней мессы в соборе Святого Петра. После этого кардиналы удалятся в Сикстинскую капеллу, где и пройдет голосование. Для символического объявления избрания нового папы используется традиция белого дыма — если кандидат выбран, из трубы над капеллой поднимется белый дым. Если голосование завершится безрезультатно, будет выпущен черный дым.

На время проведения конклава для туристов закрыты Ватиканские сады, некрополь на Виа Триумфалис и сама Сикстинская капелла. Продлится собрание столько, сколько потребуется для достижения большинства в две трети голосов.

Согласно информации итальянской газеты La Stampa, впервые в истории большинство кардиналов-избирателей будут представлять страны за пределами Европы — Латинскую Америку, Азию и Африку. Такой географический сдвиг стал возможен благодаря папе Франциску, который значительно расширил представительство этих регионов, назначив более 20 новых кардиналов из стран, ранее не представленных на столь высоком уровне. Среди них Руанда, Кабо-Верде, Мьянма, Монголия и Южный Судан. В общей сложности Франциск назначил 108 из 138 кардиналов, имеющих право голоса, что составляет почти 80% состава конклава.

Безопасность в Ватикане усилена: проверяются все въезды в популярные туристические районы, отключена мобильная связь в зоне проведения собрания, чтобы гарантировать полную секретность процесса.

Конклав был назначен после смерти Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. Накануне своей кончины он обратился к верующим с последним посланием по случаю Пасхи. Понтифика похоронили 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
11:23 266
Задержки поездов в бакинском метро
Задержки поездов в бакинском метро
11:14 468
Россия готовится ударить «Орешником» по Украине
Россия готовится ударить «Орешником» по Украине утверждают росСМИ
11:11 557
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 963
Задержана журналистка Ульвия Али
Задержана журналистка Ульвия Али
10:58 919
Баку осудил военные нападения на Пакистан
Баку осудил военные нападения на Пакистан
10:54 731
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 1974
Налет беспилотников: под ударом Москва, Тула, Саранск... Ограничения в аэропортах
Налет беспилотников: под ударом Москва, Тула, Саранск... Ограничения в аэропортах все еще актуально
09:55 18531
Нефть пошла ввысь
Нефть пошла ввысь
10:34 1079
Российская атака на Киев: взрывы, пожары, жертвы...
Российская атака на Киев: взрывы, пожары, жертвы... фото; обновлено 10:14
10:14 3643
Пакистан сбил индийские истребители китайскими ракетами
Пакистан сбил индийские истребители китайскими ракетами видео; обновлено 10:34
10:34 2253

ЭТО ВАЖНО

AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
11:23 266
Задержки поездов в бакинском метро
Задержки поездов в бакинском метро
11:14 468
Россия готовится ударить «Орешником» по Украине
Россия готовится ударить «Орешником» по Украине утверждают росСМИ
11:11 557
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 963
Задержана журналистка Ульвия Али
Задержана журналистка Ульвия Али
10:58 919
Баку осудил военные нападения на Пакистан
Баку осудил военные нападения на Пакистан
10:54 731
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 1974
Налет беспилотников: под ударом Москва, Тула, Саранск... Ограничения в аэропортах
Налет беспилотников: под ударом Москва, Тула, Саранск... Ограничения в аэропортах все еще актуально
09:55 18531
Нефть пошла ввысь
Нефть пошла ввысь
10:34 1079
Российская атака на Киев: взрывы, пожары, жертвы...
Российская атака на Киев: взрывы, пожары, жертвы... фото; обновлено 10:14
10:14 3643
Пакистан сбил индийские истребители китайскими ракетами
Пакистан сбил индийские истребители китайскими ракетами видео; обновлено 10:34
10:34 2253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться