Выборы нового Папы: в Ватикане собирается конклав

В Ватикане начинается конклав — тайное собрание кардиналов для избрания нового главы Римско-католической церкви. 138 кардиналов из разных уголков мира соберутся в Сикстинской капелле, чтобы выбрать нового Папу. Процесс проходит в условиях строгой секретности, и результаты голосования останутся конфиденциальными до момента объявления победителя.
Конклав откроется с утренней мессы в соборе Святого Петра. После этого кардиналы удалятся в Сикстинскую капеллу, где и пройдет голосование. Для символического объявления избрания нового папы используется традиция белого дыма — если кандидат выбран, из трубы над капеллой поднимется белый дым. Если голосование завершится безрезультатно, будет выпущен черный дым.
На время проведения конклава для туристов закрыты Ватиканские сады, некрополь на Виа Триумфалис и сама Сикстинская капелла. Продлится собрание столько, сколько потребуется для достижения большинства в две трети голосов.
Согласно информации итальянской газеты La Stampa, впервые в истории большинство кардиналов-избирателей будут представлять страны за пределами Европы — Латинскую Америку, Азию и Африку. Такой географический сдвиг стал возможен благодаря папе Франциску, который значительно расширил представительство этих регионов, назначив более 20 новых кардиналов из стран, ранее не представленных на столь высоком уровне. Среди них Руанда, Кабо-Верде, Мьянма, Монголия и Южный Судан. В общей сложности Франциск назначил 108 из 138 кардиналов, имеющих право голоса, что составляет почти 80% состава конклава.
Безопасность в Ватикане усилена: проверяются все въезды в популярные туристические районы, отключена мобильная связь в зоне проведения собрания, чтобы гарантировать полную секретность процесса.
Конклав был назначен после смерти Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. Накануне своей кончины он обратился к верующим с последним посланием по случаю Пасхи. Понтифика похоронили 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.