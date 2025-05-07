Выборы нового Папы: в Ватикане собирается конклав

В Ватикане начинается конклав — тайное собрание кардиналов для избрания нового главы Римско-католической церкви. 138 кардиналов из разных уголков мира соберутся в Сикстинской капелле, чтобы выбрать нового Папу. Процесс проходит в условиях строгой секретности, и результаты голосования останутся конфиденциальными до момента объявления победителя.

Конклав откроется с утренней мессы в соборе Святого Петра. После этого кардиналы удалятся в Сикстинскую капеллу, где и пройдет голосование. Для символического объявления избрания нового папы используется традиция белого дыма — если кандидат выбран, из трубы над капеллой поднимется белый дым. Если голосование завершится безрезультатно, будет выпущен черный дым.

На время проведения конклава для туристов закрыты Ватиканские сады, некрополь на Виа Триумфалис и сама Сикстинская капелла. Продлится собрание столько, сколько потребуется для достижения большинства в две трети голосов.