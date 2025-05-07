Нефть пошла ввысь

Нефть отыгрывает падение после решения восьми стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июне на 411 тыс. б/с на фоне ожидания переговоров США и Китая по торговле.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE входе торгов 7 мая росла более чем на 1% и поднималась выше $62,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

К 09:46 по бакинскому времени фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $62,68 за баррель (+1,08%), фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года рос на 0,98%, до $56,67 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ 3 мая договорились увеличить добычу нефти в июне на 411 тыс. б/с, что соответствует изначальному трехмесячному плану по росту производства. Аналогичное решение было принято и месяцем ранее на май. На этом фоне цена нефти марки Brent 5 мая опускалась ниже $59 за баррель, однако в течение дня восстановилась выше отметки $60 за баррель.

Рост цены нефти фиксируется на фоне обострения геополитической напряженности между Индией и Пактистаном.