В Баку задержали журналистку и активиста

Общественный активист Ахмед Мамедли (2001 г.р.) был задержан вечером 6 мая в поселке Баладжары.
Как сообщает haqqin.az, А.Мамедли задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений Дуньямалиеву Вугару (1988 г.р.)
По предварительной информации, причиной инцидента стала ссора в такси. По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 126 УК Азербайджана.
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Задержана журналистка Ульвия Али (Гулиева).
Информация об этом распространилась в социальных сетях.
Сообщается, что ее задержали в связи с делом Meydan TV.