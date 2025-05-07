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В Баку задержали журналистку и активиста

обновлено 11:34
Ульвия Худиева
11:34 2798

Общественный активист Ахмед Мамедли (2001 г.р.) был задержан вечером 6 мая в поселке Баладжары.

Как сообщает haqqin.az, А.Мамедли задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений Дуньямалиеву Вугару (1988 г.р.)

По предварительной информации, причиной инцидента стала ссора в такси. По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 126 УК Азербайджана.

* * * 10:58

Задержана журналистка Ульвия Али (Гулиева).

Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Сообщается, что ее задержали в связи с делом Meydan TV.

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