В Баку задержали журналистку и активиста

Общественный активист Ахмед Мамедли (2001 г.р.) был задержан вечером 6 мая в поселке Баладжары.

Как сообщает haqqin.az, А.Мамедли задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений Дуньямалиеву Вугару (1988 г.р.)

По предварительной информации, причиной инцидента стала ссора в такси. По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 126 УК Азербайджана.