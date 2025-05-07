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Задержки поездов в бакинском метро

11:14 471

Сегодня утром пассажиры Бакинского метрополитена столкнулись с задержками в движении поездов на линии «Ази Асланов — Дарнагюль». Некоторые пассажиры сообщают, что преодоление нескольких станций заняло значительно больше времени, чем обычно.

В пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» пояснили, что технических неисправностей на линии нет. Однако из-за повышенного пассажиропотока и необходимости обеспечения безопасности движение поездов регулируется особым образом.

Поезда отправляются со станций только после полной посадки пассажиров и закрытия дверей, что может вызывать увеличение интервалов между поездами.

Отмечается, что в последнее время предприняты меры по снижению пассажирской нагрузки, однако в отдельные дни возникают ситуации, требующие дополнительного регулирования. Основной приоритет метрополитена — обеспечение безопасности пассажиров и стабильности движения поездов.

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