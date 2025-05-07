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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Байден обвинил Трампа в умиротворении Путина

11:23 215

Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал подход Дональда Трампа к войне России против Украины, назвав его «современной политикой умиротворения».

В интервью BBC Байден выразил обеспокоенность тем, что такая стратегия может подать сигнал европейским странам о необходимости уступить Москве.

По словам Байдена, Трамп, занявший пост президента, предложил Украине рассмотреть возможность уступки части территории России для достижения мира. Байден считает это проявлением слабости и предупреждает, что такой подход опасен.

«Путин не остановится на Украине. Он считает ее частью «матери-России», верит в свои исторические права и не может смириться с распадом Советского Союза. Любой, кто полагает, что он остановится, — просто дурак», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что его администрация предоставила Украине все необходимое для защиты независимости, но при этом стремилась избежать конфликта с применением ядерного оружия. «Мы избежали Третьей мировой войны», — отметил Байден.

Ранее специальный представитель американского президента по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия.

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