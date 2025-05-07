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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь

11:23 276

 Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт «Домодедово») и J2-807 (аэропорт «Внуково») из Баку в Москву задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании», - заявили в ЗАО.

Кроме того, выполнение рейса J2-059 авиакомпании AZAL, запланированного из Баку в Мумбаи (Индия), было отложено из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

«AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях», - предупредили в в авиакомпании.

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