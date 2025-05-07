AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт «Домодедово») и J2-807 (аэропорт «Внуково») из Баку в Москву задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании», - заявили в ЗАО.

Кроме того, выполнение рейса J2-059 авиакомпании AZAL, запланированного из Баку в Мумбаи (Индия), было отложено из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

«AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях», - предупредили в в авиакомпании.