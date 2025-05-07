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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Обвал фондового рынка Пакистана

11:39 871

Базовый индекс акций фондовой биржи Пакистана в среду открылся со снижением на 5,78%, сообщает агентство Reuters.

«Базовый индекс акций Пакистана открылся снижением на 5,78% в среду, через несколько часов после ударов Индии по нескольким районам страны», - отмечает Reuters.

В ночь на 7 мая Индия подвергла ударам пакистанские города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира), сообщили в Минобороны Пакистана. По словам премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, пострадали пять населенных пунктов. Пакистан нанес ответный удар по территории Индии. Исламабад заявил также об ущербе индийским постам на линии контроля в Кашмире и подъеме индийскими военными белого флага. Пакистан утверждает, что сбил пять истребителей ВВС Индии, Нью-Дели информацию не подтверждает. Есть жертвы с обеих сторон.

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