Сильные дожди привели к затоплению дороги Баку – Шемаха

В результате продолжительных и сильных дождей на автодороге Баку - Шемаха возникли сложности для движения транспорта. Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях. Ливни привели к затоплению дороги и покрытию ее слоем грязи и камней.

Как сообщили haqqin.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, препятствие на автодороге Баку - Шемаха - Евлах было устранено.

По информации ведомства, в результате интенсивных осадков грязевая масса, смешанная с камнями и гравием, образовалась в горной местности и заполнила участок дороги на 80-89-м километре, полностью блокируя движение транспорта.

После проведения очистительных работ соответствующими службами движение на указанной дороге полностью восстановлено.