Из Германии вернули 17 граждан Азербайджана

Во вторник, 6 мая, в рамках соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, заключенного между Азербайджаном и Европейским союзом, из Германии были возвращены 17 граждан Азербайджана.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, принимает необходимые меры для оперативного решения возникающих проблем и обеспечения эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции реадмиссированных граждан в общество.