Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью

«С Госнефтекомпанией Азербайджана будут подписаны два Меморандума о взаимопонимании. Один касается общих направлений сотрудничества, второй - новых поставок нефти марки Azeri Light на НПЗ Вьетнама», — сообщил haqqin.az информированный источник.

Сегодня, 7 мая, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в Азербайджан. Как стало известно haqqin.az , в ходе двухдневного визита Вьетнам и Азербайджан подпишут два документа по сотрудничеству в нефтяной сфере.

Источник напомнил, что в 2020 году вьетнамская госкомпания Binh Son Refinery & Petrochemical импортировала 5 миллионов баррелей азербайджанской нефти для своего завода BSR Dung Quat (предприятие действует с 2009 года). Тогда Вьетнам решил, что азербайджанская нефть станет одной из основных источников этого предприятия, и с 2020 года отменил импортную пошлину на поставки сырой нефти (была 5%), приравняв нефть из Азербайджана к стратегическому импорту.

Сорт Azeri Light по качественным характеристикам близок к вьетнамской марке «Бах Хо» («Белый Тигр»), под которую и строился НПЗ BSR Dung Quat с мощностью переработки до 7-8 млн тонн нефти (средняя мощность 130 тыс. баррелей в сутки). При этом азербайджанская нефть имеет высокий коэффициент смешивания (до 60%) и качества.

Нефть марки Azeri Light добывается с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Отметим, что сотрудничество азербайджанских специалистов с Вьетнамом в сфере переработки нефти насчитывает долгую историю. Еще в бытность СССР, в 1981 году, этнический азербайджанец Джалал Мамедов возглавил совместное советско-вьетнамское предприятие Veso Petrol.

К тому же азербайджанские нефтяные эксперты оказывали содействие Вьетнаму в добыче нефти, осуществляя разведочные работы.