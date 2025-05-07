По данным издания, Россия наращивает давление на позиции украинских сил, стремясь прорваться из Донецкой области в Днепропетровскую. Полковник Андрей Назаренко из 72-й бригады Украины сообщил, что российские войска ежедневно теряют сотни солдат ради этой цели. «Противник атакует круглосуточно, не считая потерь», — подчеркнул он.

Украинские военные отмечают, что российские силы используют тактику высокой маневренности, передвигаясь на мотоциклах и автомобилях. Это делает их более уязвимыми, но позволяет сохранять мобильность.

СМИ также указывают на резкий рост обстрелов и атак беспилотников в Донецкой области. Последствия российских ударов видны в разрушенных жилых домах и черном дыме над городами. Даже если России удастся пересечь границу областей, это будет иметь лишь символическое значение, считают украинские аналитики.

Украинские власти уже начали обязательную эвакуацию детей из прифронтовых сел Днепропетровской области. Жители региона сообщают о постоянных атаках дронов. «Мы не ожидали этого. По новостям говорили, что все в порядке, а теперь над нами летают дроны», — рассказала местная жительница Катерина.

Ранее стало известно, что российские силы планируют «решительный ответ» на отказ Украины от трехдневного перемирия. Также сообщалось о передислокации российских стратегических самолетов на расстояние до 4 тысяч километров от Украины.