Москву парализовало

С самого утра в Москве не работают доставки, наблюдаются перебои с мобильным интернетом, банкоматами, а в некоторых магазинах принимают только наличку. Причины — репетиции и проведение парада Победы, а также угроза атаки БПЛА.

Из-за отключения мобильного интернета в Москве начался коллапс: жители не могут вызвать такси или заказать еду, в ряде магазинов принимают только наличные, а банкоматы не работают.

В московских аэропортах скопились сотни пассажиров из-за отмены и задержки рейсов.

Также временно закрыты кафе, расположенные вдоль маршрута прохождения военной техники — они откроются лишь во второй половине дня.

В России был атакован ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко уточнил, что завод оптоволоконных систем в Саранске очень серьезно пострадал.

«Сейчас стоит вопрос о возможной остановке его работы», — заявил он.

По его информации, в Саранске поражен завод оптоволоконных систем, который является ключевым элементом российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Этот завод также специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле было атаковано Конструкторское бюро приборостроения. Это предприятие является «одним из флагманов» российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули, уточнил Коваленко. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

Также под атакой оказалось предприятие Сплав, которое является главным разработчиком реактивных систем залпового огня в РФ.

«Именно здесь создавали Грады, Ураганы и Смерчи, которые активно применяются против украинских городов и на фронте», — уточнил он.

Коваленко добавил, что у предприятия тесная связь с концерном Ростех и оно остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.

Помимо предприятий, были также атакованы два аэродрома, уточнил руководитель ЦПД. В частности, аэродром Шайковка в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22. А также авиабаза Кубинка в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

6 мая в пяти городах центральной части России временно ограничили вылет и посадку авиарейсов из-за угрозы атаки беспилотников.

По территории РФ запущено 447 дальнобойных БПЛА и ракет за прошедшую ночь, сообщают российские военкоры.

В российских аэропортах на фоне атаки дронов наблюдается коллапс: десятки рейсов перенесли или отменили.

Из-за ограничений на полеты пассажиры аэропортов «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» ждут посадки несколько часов. Некоторые сидят там еще со вчерашнего дня. Также рейсы задерживаются и отменяются в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары и Перми, а в Петербурге людей не выпускают из самолета больше 7 часов.