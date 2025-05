Индусы готовятся к новым ударам Пакистана

Индия принимает усиленные меры для обеспечения безопасности нефтеперерабатывающих заводов на западе страны в граничащих с Пакистаном штатах Гуджарат, Пенджаб и Раджастхан. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

В частности, речь идет о расширении мониторинга, маскировке и активации противовоздушной обороны. «Все протоколы безопасности активны. Как службы безопасности, так и руководство нефтеперерабатывающих заводов готовы пресечь любые попытки враждебных субъектов», - сказал газете высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. «Все средства ПВО приведены в состояние максимальной готовности», - добавил он.

По данным газеты, усиленные меры безопасности распространяются на НПЗ, на долю которых приходится более 38% общего объема нефтеперерабатывающих мощностей Индии. Список включает НПЗ в Джамнагаре компании Reliance Industries Ltd, НПЗ в Вадинаре компании Nayara в Гуджарате, НПЗ в Батинде компании HPCL Mittal Ltd в Пенджабе и нефтяные месторождения Бармер компании Vedanta Ltd в Раджастхане.

В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур» против Пакистана. Как заявило пакистанское военное ведомство, ударам подверглись города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира). По словам премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, пострадали пять населенных пунктов. Пакистан нанес ответный удар по территории Индии. Исламабад заявил также об ущербе индийским постам на линии контроля в Кашмире и подъеме индийскими военными белого флага. Пакистан утверждает, что сбил пять истребителей ВВС Индии, та информацию не подтверждает.

Пакистан заявил о 26 жертвах и 46 пострадавших от действий Нью-Дели. Полиция Индии сообщила о десяти погибших в результате пакистанских ударов в Кашмире, а также о 48 раненых.