Что для Эрдогана журналистика?

Церемония вручения 10-й премии Anadolu Medya превратилась в площадку для откровенного разговора президента Эрдогана с турецкими журналистами о прошлом и будущем журналистики. 6 мая в президентской резиденции Бештепе в Анкаре состоялась церемония вручения 10-й премии Anadolu Medya, организованная турецкой Федерацией прессы. Мероприятие объединило видных представителей государственных структур, правительства, медиаиндустрии и общественности. Но особый резонанс вызвало не столько чествование журналистов, сколько выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнувшего ключевую роль прессы в эпоху глобальных трансформаций и информационных угроз.

Церемония запомнилась также короткой, но насыщенной встречей Эрдогана с депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Сабиной Салмановой, продолжавшейся около десяти минут. Позднее Салманова провела обмен мнениями со спикером турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, подчеркнув международный характер мероприятия и укрепление азербайджано-турецких связей.

Эрдоган боролся с заголовками… и победил! Начав речь с упоминания двухсот двенадцати журналистов, погибших в Газе за последние два года, Эрдоган обозначил себя как политика, «вышедшего из народа» и хорошо знакомого с трудностями профессии. Он напомнил, как с 2002 года в Турции был совершен поворот в сторону более свободных и разнообразных СМИ, а медийная экосистема стала заметно богаче и структурированнее. «Если взглянуть на газетные заголовки 25-30 лет назад, становится очевидно, какой путь мы прошли. Мы боролись с этими заголовками, и никто не хочет вспоминать атмосферу страха, царившую в дни 28 февраля», - заявил Эрдоган, имея в виду события 1997 года, когда медиа играли ключевую роль в оказании давления на правительство смещенного военными премьер-министра Неджметтина Эрбакана. Тогдашние СМИ, по словам президента Турции, изображали школьников как «бандитов», а некоторые журналисты и колумнисты стали инструментом в руках организаторов «мягкого переворота». Этот период Эрдоган охарактеризовал как «черное пятно в истории турецкой политики и журналистики».

Свобода — да, но с ответственностью Президент выразил уверенность в том, что пресса должна быть свободной, но при этом обязана проявлять государственную сознательность и национальную ответственность. В качестве примера он напомнил о деле с грузовиками Национальной разведки (MİT), превратившееся в 2014 году в медийный скандал. Тогда офицеры, связанные с FETO, передали кадры, сделанные при досмотре грузовиков, подконтрольным медиаструктурам Гюлена. В результате Турция была выставлена как страна, якобы поддерживающая терроризм. «Мы видели подобное во время событий 17/25 декабря, в парке Гези и в нашей борьбе с террористическими организациями, - отметил Эрдоган. - Враждебность к государству пытались подать как журналистику». Президент подчеркнул, что власти ценят СМИ, даже оппозиционные, но только если они способствуют свободе слова и честному диалогу. «У нас никогда не было проблем с прессой, которая отражает правду и помогает нам идти вперёд. Такие журналисты — выше нас», - сказал Эрдоган, добавив, что турецкая Федерация прессы, объединяющая по всей стране 320 средств массовой информации, заполняет важный пробел в медийной сфере. Президент также коснулся темы глобальной поляризации и конкуренции с международными медиа, выразив надежду, что турецкие журналисты будут стремиться к оригинальности, независимости и национальной позиции. После того как президент завершил речь, председатель Федерации прессы Синан Бурхан преподнёс Эрдогану символический подарок - картину с изображением мечети Аль-Акса в Иерусалиме, подчеркнув тем самым идеологический и духовный характер мероприятия.