У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру

Об этом сказал спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox News.

«Они (украинцы - ред.) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе на 30 дней, которое может быть продлено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад. Мы общались с «коалицией решительных», которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию с множеством условий. И украинцы на это согласны», - заявил он.

Келлог признал, что не все условия нравятся Украине, но «мы выходим на то, что это путь, которым надо двигаться».

Спецпредставитель Белого дома считает, что стороны «близки» к возможному перемирию: «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент» России, который не соглашается».

Ранее Келлог сообщал, что США предложили идею создания 30-километровой демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия. Он утверждает, что Киев якобы готов обсуждать замораживание конфликта на основе текущей линии фронта.