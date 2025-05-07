Хуситы помирились с Трампом, но с условием

Соглашение между США и йеменскими хуситами о прекращении огня не распространяется на действия боевиков «Ансар Аллах» против Израиля, поэтому они продолжат атаковать израильские суда в Красном море.

Об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

«Соглашение между Саной и Вашингтоном предусматривает прекращение американской агрессии против Йемена. ...Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока помощь не достигнет Газы», - сказал представитель хуситов в интервью телеканалу Al Jazeera.

Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекратят бомбардировки по йеменским хуситам, поскольку те «капитулировали». По его словам, хуситы пообещали больше не атаковать суда в Красном море. Позже МИД Омана подтвердил, что США и хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве султаната Омана. Хуситы также согласились прекратить атаки на американские корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.