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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?

наше поле зрения
Эльяс Шафиев, собкор
12:57 1151

На фоне резко возросшей военной эскалации между Индией и Пакистаном известный певец Аднан Сами, отказавшийся от Пакистана и принявший гражданство Индии в 2016 году, опубликовал в своем аккаунте в X (бывший Twitter) содержание беседы с группой пакистанцев на улицах Баку.

По его словам, молодые пакистанцы, с которыми он встретился в столице Азербайджана, заявили, что не поддерживают пакистанскую армию и хотели бы отказаться от гражданства.

«Прогуливаясь по красивым улицам Баку, встретил несколько очень милых пакистанских парней», — написал Сами в X.

«Они сказали: «Сэр, вам очень повезло. Вы покинули Пакистан в нужное время. Мы тоже хотим сменить гражданство. Мы ненавидим нашу армию. Она разрушила страну!» Ответил им: «Я знал это давно!»

Аднан Сами

Певец разместил этот пост после теракта в районе Пахалгам, находящимся под контролем Индии части Кашмира, в результате которого погибли 26 туристов. Дели обвинил в атаке Пакистан, Исламабад отверг обвинения.

Аднан Сами родился в Великобритании в семье пакистанца и индийской матери. С 2001 года проживает в Индии. Сначала он находился там по гостевой визе, имел двойное гражданство — пакистанское и канадское, а в 2016 году официально получил индийское гражданство. С тех пор он не стесняется жестко высказываться по вопросам, касающимся Пакистана.

Антипакистанские высказывания певца в момент, когда в регионе царят напряженность и угроза войны, вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Пакистанские пользователи обвинили Сами в участии в кампании, организованной индийскими спецслужбами с целью дискредитации пакистанской армии. Однако многие пользователи в то же время поддержали опубликованный пост.

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