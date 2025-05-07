Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?

На фоне резко возросшей военной эскалации между Индией и Пакистаном известный певец Аднан Сами, отказавшийся от Пакистана и принявший гражданство Индии в 2016 году, опубликовал в своем аккаунте в X (бывший Twitter) содержание беседы с группой пакистанцев на улицах Баку.

По его словам, молодые пакистанцы, с которыми он встретился в столице Азербайджана, заявили, что не поддерживают пакистанскую армию и хотели бы отказаться от гражданства.

«Прогуливаясь по красивым улицам Баку, встретил несколько очень милых пакистанских парней», — написал Сами в X.



«Они сказали: «Сэр, вам очень повезло. Вы покинули Пакистан в нужное время. Мы тоже хотим сменить гражданство. Мы ненавидим нашу армию. Она разрушила страну!» Ответил им: «Я знал это давно!»