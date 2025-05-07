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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Разбойник Абдуллаев скрылся от полиции, но не смог уйти от правосудия

Инара Рафикгызы
12:59 562

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Орхана Абдуллаева, обвиняемого в похищении человека, разбое, вооруженном налете и других тяжких преступлениях.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого, разъяснены его права и обязанности. Судебное разбирательство назначено на 8 мая.

Напомним, 9 сентября прошлого года в квартиру предпринимателя Рауфа Исмаилова, проживающего в Бинагадинском районе Баку, ворвались неизвестные вооруженные лица и потребовали крупную сумму денег. В доме находились камеры видеонаблюдения: записи с них были переданы в службу экстренного реагирования «102», и на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. В ходе ответных мер, предпринятых полицией, один из нападавших — ранее неоднократно судимый Эльданиз Шукюров, 1972 года рождения, был обезврежен, второй скрылся с места происшествия, однако позже был задержан. На месте происшествия был изъят пистолет.

В результате следственно-оперативных мероприятий была установлена личность второго участника преступления — Орхана Абдуллаева, 1994 года рождения. В отношении него были выдвинуты обвинения по ряду статей Уголовного кодекса.

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