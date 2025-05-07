Азербайджанцы могут взять воду в кредит

Абоненты в Азербайджане, которые не могут сразу оплатить задолженность за потребление воды, могут оформить рассрочку, сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

«Для этого обратитесь в местное управление водоканала Объединенной службы водоснабжения крупных городов. При себе необходимо иметь удостоверение личности и код абонента.

В таком случае будет подписан протокол соглашения, предусматривающий оплату части долга. Абоненту предоставят график платежей, распределенный по месяцам, а водоснабжение не будет отключено.

Важно: обещания отдельных лиц о полном или частичном списании долгов не имеют оснований. Данные о задолженности зафиксированы в базе абонентов, и списание или уменьшение долга возможно только в случаях, предусмотренных законом и подтвержденных соответствующими основаниями», - сообщает ADSEA.