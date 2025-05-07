Верховный суд дал Трампу зеленый свет

Верховный суд США временно разрешил администрации президента Дональда Трампа отстранять трансгендерных людей от службы в армии. Об этом в среду, 7 мая, сообщает агентство AFP.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала вердикт «огромной победой» для правительства. Трансгендерные активисты, напротив, раскритиковали решение суда. По разным оценкам, оно может затронуть несколько тысяч американских военнослужащих.

Организации, подавшие иск против инициативы Белого дома, назвали решение Верховного суда «разрушительным ударом по трансгендерным военнослужащим».

Верховный суд отменил решение федеральной судьи Анны Рейес, которая в марте заблокировала исполнение указа Трампа в отношении трансгендерных людей в армии. По словам Рейес, этот указ ущемлял права транслюдей, а также нарушал гарантию Конституции США о равной защите закона.

В конце января Дональд Трамп подписал указ о запрете «трансгендерной идеологии» в вооруженных силах. Согласно постановлению, трансидентичность называется «несовместимой» с «честным» и «дисциплинированным» образом жизни, которого ожидают от военнослужащих. Согласно указу, в рядах вооруженных сил США смогут остаться лишь те служащие с диагнозом «гендерная дисфория», кто не совершал транспереход, подтвердил свою незаменимость для решения конкретных боевых задач и в течение 36 месяцев стабильно придерживался своего биологического пола «без клинически значимых расстройств».

По оценкам, в армии США служат около 15 тысяч трансгендерных людей,⁣ то есть людей, которые не идентифицируют себя со своим биологическим полом. Трамп обещал в день инаугурации положить конец «трансгендерному безумию». Сразу после возвращения в Белый дом Трамп подписал указ, согласно которому администрация США признает только два гендера – «мужской и женский». Только они будут указываться в официальных документах.