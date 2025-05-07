Путин встретится со своим «пехотинцем»

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Также мы ожидаем, что президент сегодня встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча, президент продолжает работать с регионами», - сказал представитель Кремля.

Глава Чечни также примет участие в нескольких международных встречах Путина.

Вчера на фоне слухов о своей отставке по причине тяжелой болезни Кадыров заявил, что «не может принимать такое решение самостоятельно, и нахождение на посту зависит не от его воли». «Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал он в своем Telegram-канале.