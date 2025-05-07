Вучича не остановить

Президент Сербии Александар Вучич после проведенной утром встречи в Белграде с послом РФ Александром Боцан-Харченко отправился в Москву, чтобы участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, а также провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Informer.

По информации издания, глава сербского государства находится в пути в Москву, где 9 мая должен принять участие в военном параде по случаю празднования Дня Победы.

Вечером 6 мая стало известно, что Латвия и Литва выступили против перелета Вучича на парад Победы в Москве над территорией своей страны. Ранее Вучич заявил, что угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения им парада Победы в Москве не заставят его изменить планы.