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Россия теряет нефтегазовые деньги

13:59 1148

Доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа в апреле 2025 года сократились почти на 12% по сравнению с прошлым годом, оставшись на уровне марта этого года, следует из информации российского Минфина.

По оценке министерства, нефтегазовые поступления в прошлом месяце составили 1,09 триллиона рублей по сравнению с 1,23 триллиона рублей в апреле 2024 года и 1,08 триллиона рублей в марте этого года.

По итогам четырех месяцев нефтегазовые доходы оказались на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, составив 3,73 триллиона рублей против 4,16 триллиона рублей в январе-апреле 2024 года.

Уменьшение налоговых поступлений вызвано падением рублевой стоимости российской нефти в последние месяцы в результате одновременного снижения нефтяных котировок и укрепления рубля. По данным Минэкономики, средняя цена Urals в апреле опустилась до $54,76 за баррель с $58,99 в марте. В результате рублевая цена российской нефти снизилась до 4.562 рублей с 5.079 рублей, что на 32% ниже ориентира, заложенного в закон о бюджете-2025, и почти на 14% меньше новых оценок Минфина на этот год.

На прошлой неделе правительство РФ одобрило поправки в бюджет, сокращающие прогнозируемые доходы от продажи энергоносителей почти на четверть — на 2,6 трлн руб. - до 8,32 трлн руб. В результате, сообщает Reuters, бюджетный дефицит в 2025 году вырастет более чем втрое, до 3,79 трлн руб, что составит 1,7% ВВП.

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