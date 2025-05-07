Президент Узбекистана обещает врачам хорошие зарплаты

В Узбекистане намерены стимулировать развитие первичного звена здравоохранения, предложив врачам и медсестрам значительное увеличение заработной платы в обмен на повышение квалификации и активное участие в профилактике заболеваний. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Согласно новой системе, базовая зарплата семейного врача составит 500 долларов, а медсестры — 300 долларов в месяц. Однако, если врач и медсестра успешно пройдут сертификацию и подтвердят свою квалификацию, их зарплата увеличится вдвое, достигнув 1000 долларов и 600 долларов соответственно.

Кроме того, для врачей и медсестер предусмотрены дополнительные выплаты за работу с хроническими больными, обучение их управлению заболеваниями, раннее выявление таких опасных болезней, как рак, диабет, инсульт и сердечный приступ, предотвращение осложнений и снижение нагрузки на отделения неотложной помощи и больницы. За такую работу врачи смогут получать дополнительно 500 долларов, а медсестры – 300 долларов.

Таким образом, семейные врачи смогут зарабатывать до 1500 долларов в месяц, а медсестры – 600-800 долларов в месяц.

«Мы создадим систему, где семейные врачи будут получать 1500 долларов в месяц, а медсестры – 600-800 долларов в месяц. За счет этого мы не только увеличим зарплату, но и ценность человека. Однако результат должен быть соизмерим с этим», — рассказал Мирзиёев.