Китай сказочно разбогател

В апреле 2025 года валютные резервы Китая достигли самого высокого уровня с сентября 2024 года, увеличившись до $3,282 трлн по сравнению с $3,241 трлн в марте.
Об этом сообщается в заявлении Народного банка Китая.
Юань в прошлом месяце укрепился на 0,21% против доллара США, тогда как доллар подешевел на 4,34% против корзины основных валют.
Помимо увеличения валютных резервов, Китай продолжает наращивать запасы золота. На конец апреля они составили 73,77 млн унций, что выше уровня в 73,7 млн унций, зафиксированного месяцем ранее. Это стало шестым месяцем подряд, когда Китай увеличивал свои золотые резервы.
В денежном выражении резервы золота выросли до $243,6 млрд с $229,6 млрд, зафиксированных в конце марта.