Китай сказочно разбогател

В апреле 2025 года валютные резервы Китая достигли самого высокого уровня с сентября 2024 года, увеличившись до $3,282 трлн по сравнению с $3,241 трлн в марте.

Об этом сообщается в заявлении Народного банка Китая.

Юань в прошлом месяце укрепился на 0,21% против доллара США, тогда как доллар подешевел на 4,34% против корзины основных валют.