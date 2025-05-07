USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.0859
Подписаться на уведомления
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Китай сказочно разбогател

14:31 1278

В апреле 2025 года валютные резервы Китая достигли самого высокого уровня с сентября 2024 года, увеличившись до $3,282 трлн по сравнению с $3,241 трлн в марте.

Об этом сообщается в заявлении Народного банка Китая.

Юань в прошлом месяце укрепился на 0,21% против доллара США, тогда как доллар подешевел на 4,34% против корзины основных валют.

Помимо увеличения валютных резервов, Китай продолжает наращивать запасы золота. На конец апреля они составили 73,77 млн унций, что выше уровня в 73,7 млн унций, зафиксированного месяцем ранее. Это стало шестым месяцем подряд, когда Китай увеличивал свои золотые резервы.

В денежном выражении резервы золота выросли до $243,6 млрд с $229,6 млрд, зафиксированных в конце марта.

Вучича не остановить
Вучича не остановить
13:58 2126
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 3082
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции
12:21 1669
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 4088
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии? наше поле зрения
12:57 3417
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
12:30 1931
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
09:12 4673
Россию парализовало
Россию парализовало видео; обновлено 13:44
13:44 5201
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью эксклюзив
12:11 1436
Нефть снова растет
Нефть снова растет обновлено 12:02
12:02 2894
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
11:23 2606

ЭТО ВАЖНО

Вучича не остановить
Вучича не остановить
13:58 2126
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 3082
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции
12:21 1669
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 4088
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии? наше поле зрения
12:57 3417
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
12:30 1931
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
09:12 4673
Россию парализовало
Россию парализовало видео; обновлено 13:44
13:44 5201
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью эксклюзив
12:11 1436
Нефть снова растет
Нефть снова растет обновлено 12:02
12:02 2894
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
11:23 2606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться