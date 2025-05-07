Украина может вступить в ЕС быстрее, чем ожидалось

Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Европарламенту по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Процесс вступления Украины в Евросоюз необходимо ускорить, переговоры об этом могут начаться уже в 2025 году.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен уточнила, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским при встрече в Риме в конце апреля. «Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году», — добавила она.

По словам главы ЕК, вступление Украины в Евросоюз является «величайшей гарантией справедливого и прочного мира». «Справедливый и прочный мир, который гарантирует суверенитет Украины, уважает ее территориальную целостность и поддерживает ее европейские устремления. Это перекресток, на котором мы стоим», — заявила глава ЕК.

Формальный процесс начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз был запущен на межправительственной конференции в Люксембурге в июне 2024 года.

Для вступления в НАТО, как и в Евросоюз, Украине необходимо согласие всех членов объединения. Страна в настоящее время является кандидатом в члены ЕС. Стремление Украины в Евросоюз закреплено в ее Конституции с 2019 года.