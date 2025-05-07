AzerGold реализует проект для семей ветеранов и инвалидов войны

ЗАО AzerGold приступило к реализации очередной социальной инициативы, охватывающей Гянджа-Дашкесанский экономический район, где осуществляет свою деятельность компания.

В рамках проекта «Поддержка экономического развития членов семей шехидов и раненых на войне» 15 женщин из города Гянджи, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов были вовлечены в интенсивные программы обучения по профессии кондитера.

Основная цель проекта - окружение заботой членов семей шехидов и раненых на войне, поддержка их экономической самостоятельности путем повышения социальной активности, внесение вклада в построение инклюзивного общества.

В рамках проекта участники пройдут теоретическую и практическую подготовку у международных экспертов в области кондитерского дела. В течение двухмесячного интенсивного обучения участники будут обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием и пройдут обучение в соответствующей профессиональной области.