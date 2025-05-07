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Премьеру Польши грозит суд из-за подарка Эрдогана

14:42 793

Уголовное дело может быть возбуждено против премьер-министра Польши Дональда Туска за незарегистрированный им по правилам подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, турецкий лидер подарил польскому премьеру уникальную историческую реликвию - письмо польского канцлера Анджея Залуского великому визирю Османской империи, написанное в 1745 году. Фотографию подарка сам Туск разместил в Х.

Rzeczpospolita напоминает, что по закону польский чиновник, получивший подарок стоимостью свыше половины минимальной зарплаты, обязан зарегистрировать его не позднее чем через 30 дней после получения. В случае с письмом великому визирю этого сделано не было.

Минимальная зарплата в современной Польше равняется 790 злотым (около 197 долларов), и стоимость полученного Туском раритета многократно превышает половину этой суммы, указывает газета.

В ответ на публикацию издания информационный центр польского правительства сообщил, что полученный премьером документ «является подарком для польского народа, а не для самого Туска» и что он будет выставлен для обозрения в канцелярии председателя Совета министров в Ночь музеев. «Подарки, полученные премьером для польского государства, остаются в собственности канцелярии или передаются в музеи», - гласит ответ информационного центра.

Забывчивость чиновника при внесении в госреестр ценного подарка по польским законам может наказываться тремя годами лишения свободы.

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