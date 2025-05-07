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Lion Centre: Бакинская таможня предъявила необоснованную задолженность на 97 тысяч манатов

14:55 601

Руководство ООО Lion Centre, занимающегося импортом из Китая кухонной посуды, бытовых и строительных товаров, а также электротехники в Азербайджан, жалуется на искусственные препятствия, создаваемые таможенными органами.

С такой жалобой в редакцию Qafqazinfo обратился директор компании Рамиль Асланов.

По его словам, в последнее время в Главном таможенном управлении города Баку неправильно рассчитывается таможенная стоимость ввозимой продукции.

«В 2024 году мы подали четыре разные декларации на импорт различных товаров из Китая. Однако по декларациям №01241000300384, №01241000304074, №01241000401379 и №01241000438393 стоимость товаров была рассчитана неправильно. Таможенные процедуры не были проведены в соответствии с установленными правилами. Мне сообщили, что якобы возникла разница в размере 97 665 манатов. При этом утверждается, что при расчетах стоимости импортируемой продукции использовались документы, полученные из Китая. Однако выяснилось, что к делу были приобщены и документы, которые не имеют никакого отношения ни ко мне, ни к представляемой мной компании», - заявил предприниматель.

Р.Асланов подчеркнул, что любые расхождения по каждой из деклараций должны рассматриваться отдельно: «Однако, чтобы создать мне дополнительные проблемы, в Главном таможенном управлении города Баку объединили расчеты по четырем декларациям и незаконно сфабриковали общую сумму в 97 665 манатов. Меня даже стали запугивать возбуждением уголовного дела. Я уже направил обращения по данному вопросу в соответствующие структуры, в том числе подал жалобу в прокуратуру, осуществляющую процессуальный надзор».

Бизнесмен также добавил, что в официальном письме, направленном ему из Государственного таможенного комитета, ссылаются на Соглашение между правительствами Азербайджана и Китайской Народной Республики о взаимной помощи в таможенной сфере, в соответствии с которым и были получены документы из Китая.

«Ссылаясь на эти документы, Эльмир Рамазанов определил фиктивную задолженность на сумму 97 тысяч манатов и передал дело в Управление оперативно-следственных мероприятий Госкомтаможни. Все это делается с целью оказания давления на меня. Возбуждено уголовное дело, основанное на документах, которые не имеют ни доказательной силы, ни отношения ко мне или к ООО Lion Centre», - заявил Р.Асланов.

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