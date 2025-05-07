Украина пополняет армию заключенными

Около 20-30% осужденных, отбывающих сроки в украинских тюрьмах, могут заключить контракты о прохождении службы в Вооруженных силах Украины в обмен на условно-досрочное освобождение. Об этом заявил замминистра юстиции страны Евгений Пикалов, который курирует в ведомстве систему исполнения наказаний.

«Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью», - сказал Пикалов в интервью агентству Укринформ.

Он добавил, что мобилизация заключенных остается важным резервом для усиления оборонных возможностей Украины. По информации замминистра, в Украине всего 37 тыс. осужденных и взятых под стражу.

Пикалов сообщил, что такой возможностью воспользовались более 8,3 тыс. осужденных, еще 1 тыс. заявлений находится на рассмотрении. Среди мобилизованных 100 женщин.