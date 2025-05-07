USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.0859
Подписаться на уведомления
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Азербайджанские железные дороги стали лучше по всем показателям

Не наш рейтинг
15:08 307

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный корпоративный семейный рейтинг (CFR) ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), действующий в составе Азербайджанского телекоммуникационного и транспортного холдинга (AZCON), с B1 до Ba3.

Положительные изменения в деятельности АЖД за 2024 год в сфере пассажирских перевозок, безопасности и устойчивого развития сыграли ключевую роль в присвоении агентством Moody’s кредитного рейтинга.

В отчете Moody’s отмечен стабильный рост доходов АЖД по годам, улучшение финансовых и экономических показателей, увеличение объемов грузоперевозок и в особенности наличие у самой страны и ее железнодорожного сектора целей по увеличению грузоперевозок в транзитном режиме. Кроме того, подчеркнуто особое значение АЖД в социально-экономическом развитии страны. Также отмечено многократное улучшение финансовых коэффициентов АЖД на фоне роста доходов в 2024–2025 годах.

В качестве других важных причин повышения рейтинга указаны значительное снижение долга АЖД, положительная тенденция в финансовых показателях в связи с улучшением кредитных показателей и кредитного профиля, а также создание прочной основы для устойчивого развития компании.

В отчете среди основных моментов отмечены проведение АЖД серьезных преобразований для укрепления конкурентоспособности и достижения потенциального развития, осуществление через инвестиционные программы процесса обновления как инфраструктуры, так и подвижного состава, завершение проекта модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс и увеличение пропускной способности с 1 млн тонн до 5 млн тонн в год.

В отчете говорится, что улучшение финансовых показателей и показателей ликвидности создаст новые возможности для дальнейшего роста доходов АЖД за счет новых инвестиционных проектов и обеспечения устойчивого развития. Улучшение показателей ликвидности создает уверенность в отсутствии каких-либо трудностей при исполнении финансовых обязательств АЖД.

Повышение рейтинга повышает финансовую надежность АЖД и отражает стабильную доходность. Это позволяет банкам и инвесторам предоставлять компании кредиты по более низким процентным ставкам.

Повышенный рейтинг также является позитивным сигналом для поставщиков и бизнес-клиентов в плане финансовой стабильности и платежеспособности. Это может проложить путь к более выгодным условиям сотрудничества.

Кроме того, высокий кредитный рейтинг способствует более эффективному осуществлению операций АЖД, а также укрепляет общественную репутацию и международный имидж АЖД. Это позволяет компании активнее участвовать в международных проектах и сотрудничестве, а также налаживать стратегические партнерства.

Расширение финансовых возможностей АЖД благодаря повышению кредитного рейтинга, улучшение операционной эффективности и укрепление международного авторитета в целом будут способствовать укреплению позиций Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра.

Вучича не остановить
Вучича не остановить
13:58 2135
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 3087
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции
12:21 1670
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 4092
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии? наше поле зрения
12:57 3428
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
12:30 1934
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
09:12 4676
Россию парализовало
Россию парализовало видео; обновлено 13:44
13:44 5215
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью эксклюзив
12:11 1437
Нефть снова растет
Нефть снова растет обновлено 12:02
12:02 2897
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
11:23 2610

ЭТО ВАЖНО

Вучича не остановить
Вучича не остановить
13:58 2135
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 3087
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции
12:21 1670
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 4092
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии? наше поле зрения
12:57 3428
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
12:30 1934
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
09:12 4676
Россию парализовало
Россию парализовало видео; обновлено 13:44
13:44 5215
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью
Лидер вьетнамских коммунистов едет в Баку за нефтью эксклюзив
12:11 1437
Нефть снова растет
Нефть снова растет обновлено 12:02
12:02 2897
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
AZAL отменил рейс в Индию. А до Москвы не может долететь
11:23 2610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться