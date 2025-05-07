Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай

Итак, напряженность, продолжающаяся в течение последних дней между Индией и Пакистаном, в минувшую ночь переросла в ожидаемую военную эскалацию. В ответ на убийство группы туристов радикальными исламистами в контролируемой Дели части Кашмира Индия нанесла авиаудары по «невоенным целям» на территории Пакистана. Пакистан же ответил ударами баллистических ракет и артиллерии по военным объектам в Индии, а также задействовал боевую авиацию. В настоящий момент взаимные удары прекращены, обе стороны демонстрируют отсутствие заинтересованности в дальнейшем наращивании конфликта, но при этом, как обычно, каждая из сторон заявляет о своей победе в этом коротком бою. Называть произошедшее полномасштабной войной было бы некорректно. Очевидно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продемонстрировать «решительную операцию возмездия» за вооруженное нападение в Кашмире, при этом выбрав такой формат, при котором эскалация не вышла бы из-под контроля и не переросла бы в полномасштабную войну между двумя ядерными державами. В свою очередь, Пакистан, ответив на удары Индии с не меньшей решимостью, также дал понять, что не заинтересован в дальнейшем обострении.

Тем не менее уже сейчас можно сказать, что с военной точки зрения операция возмездия обернулась для Индии полным провалом. По подтвержденным данным, ВВС Индии потеряли как минимум три боевых самолета, тогда как Пакистан утверждает, что сбил пять индийских машин. При этом Пакистан не понес никаких потерь в воздухе. Даже если Индия действительно потеряла не пять, а три самолета — это все равно весьма ощутимая потеря как в военном, так и в имиджевом плане. Известно, что по численности ВВС Индии значительно превосходят пакистанские. Индийские ВВС вооружены французскими истребителями Rafale и Dassault Mirage, российскими Су-30МКИ, советскими МиГ-29, а также шведскими SAAB Gripen. В свою очередь, пакистанские ВВС используют американские F-16 и совместно произведенные с Китаем истребители JF-17 Thunder. Как и ожидали военные аналитики, первым этапом боестолкновений между сторонами стали действия авиации. Индийские истребители наносили удары по территории Пакистана, не покидая воздушного пространства своей страны. В ответ пакистанские самолеты, не покидая также своего воздушного пространства, сбивали индийские истребители. Иначе говоря, воздушный бой завершился однозначным преимуществом Пакистана. Это означает, что пакистанские пилоты наносили ракетные удары по противнику с безопасной дистанции, не входя в зону поражения ракет класса «воздух-воздух», которыми оснащены индийские самолеты, и тем самым лишили их возможности нанести ответный удар.

Как такое стало возможным? Очевидно, что ответ на этот вопрос стоит искать в соседнем Китае. Несколько дней назад ВВС Пакистана впервые продемонстрировали истребители JF-17 Thunder, оснащенные китайскими ракетами класса «воздух-воздух» PL-10 и PL-15. Дальность действия этих ракет составляет соответственно 200 и 300 километров. До того момента не сообщалось о том, что Пекин поставил Исламабаду эти ракеты. Даже без учета этих ракет военные аналитики считали, что в возможной воздушной схватке ВВС Индии имеют значительное преимущество над пакистанскими. Однако, когда стало известно, что пакистанские ВВС располагают ракетами PL-15 с дальностью до 300 километров, эти прогнозы пришлось пересмотреть. В воздушном бою ключевым фактором считается возможность нанести удар с более дальней дистанции, и именно этот параметр решает исход схватки. Следует отметить, что ракета PL-15 — это дальнобойное оружие класса «воздух-воздух» с активным радиолокационным наведением. Известная в классификации НАТО как CH-AA-10 Abaddon, эта ракета привлекла широкое внимание, поскольку ее сравнивают с американской AIM-120D AMRAAM и европейской METEOR. Введение PL-15 на вооружение позволяет Пакистану выйти на качественно новый уровень ведения боя вне зоны прямой видимости, сопоставимый с возможностями ведущих ВВС мира. Разработала PL-15 китайская государственная авиастроительная корпорация AVIC. Ракета оснащена радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и двухимпульсным твердотопливным двигателем, что позволяет ей выполнять точные маневры на траектории благодаря двустороннему каналу передачи данных. Максимальная скорость ракеты превышает 5 Махов.

Как известно, Китай в духе принципа «враг моего врага — мой друг» поддерживает Пакистан в противостоянии с Индией, несмотря на попытки Пекина сохранять дипломатический нейтралитет. После того как стало ясно, что новое вооруженное столкновение между Индией и Пакистаном неизбежно, Китай экстренно передал Пакистану ракеты PL-15 и PL-10 из арсенала собственной армии. Военное аналитическое издание The Eurasian Times, опубликовавшее фотографии пакистанских JF-17 с этими ракетами, указало, что речь идет не об экспортных модификациях PL-15E, а о боевых образцах, снятых с вооружения ВВС Народно-освободительной армии Китая. Это означает, что ракеты были переданы в срочном порядке. Хотя подробности ночного боя между Пакистаном и Индией пока неизвестны, можно с уверенностью предположить, что именно китайские ракеты сыграли решающую роль в том, что индийские ВВС понесли столь тяжелые потери. Вполне возможно, что, осознав переход преимущества к Пакистану, Индия поспешила отправить сигналы об остановке эскалации, ведь серьезные потери авиации могли бы стать для нее не только военным, но и психологическим поражением.