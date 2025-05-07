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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Армяне ускоренно готовят новую Конституцию

15:27 1908

Текст новой Конституции Армении будет подготовлен в течение 10 месяцев, сообщила министр юстиции страны Србуи Галян.

По ее словам, проект документа находится в стадии разработки, и в настоящее время рассматриваются различные варианты.

При этом Галян уточнила, что вопрос исключения из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, о чем ранее упоминал премьер-министр Никол Пашинян, не обсуждался.

Отметим, что Баку настаивает на внесении изменений в Конституцию Армении, требуя исключить положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.

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