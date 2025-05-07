Армяне ускоренно готовят новую Конституцию

Текст новой Конституции Армении будет подготовлен в течение 10 месяцев, сообщила министр юстиции страны Србуи Галян.

По ее словам, проект документа находится в стадии разработки, и в настоящее время рассматриваются различные варианты.

При этом Галян уточнила, что вопрос исключения из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, о чем ранее упоминал премьер-министр Никол Пашинян, не обсуждался.

Отметим, что Баку настаивает на внесении изменений в Конституцию Армении, требуя исключить положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.