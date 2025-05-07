Поляки хотят успеть ввести санкции против России

Европейский союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, и Польша стремится добиться его утверждения до 1 июля.
Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Министр по делам ЕС Польши Адам Шлапка, выступая в Европейском парламенте, подчеркнул, что санкции должны оставаться ключевым инструментом давления на российскую военную экономику. По его словам, работа над новым пакетом уже идет и должна завершиться до конца польского председательства в ЕС.
Европейская комиссия уже направила странам-членам проект 17-го пакета санкций, который включает ограничения на экспорт химических веществ, используемых в ракетных двигателях. В черный список попали еще 15 человек и 45 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, планируется усилить контроль над российским теневым флотом, особенно над судами, перевозящими нефть по ценам выше установленных лимитов.
Польша настаивает, что давление на Россию должно быть комплексным и сопровождаться предоставлением вооружения Украине, чтобы укрепить ее позиции перед возможными переговорами о прекращении огня. Шлапка подчеркнул, что Украина должна находиться в позиции силы, чтобы заключить выгодное соглашение и обеспечить его выполнение в будущем.
На сегодняшний день ЕС уже ввел 16 пакетов санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Эти меры направлены на ослабление экономической и военной мощи Кремля. Западные СМИ ранее сообщали, что США якобы предлагали ЕС смягчить санкции против России в рамках мирных инициатив администрации Дональда Трампа, но Брюссель отказался.