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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Поляки хотят успеть ввести санкции против России

15:40 857

Европейский союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, и Польша стремится добиться его утверждения до 1 июля.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Министр по делам ЕС Польши Адам Шлапка, выступая в Европейском парламенте, подчеркнул, что санкции должны оставаться ключевым инструментом давления на российскую военную экономику. По его словам, работа над новым пакетом уже идет и должна завершиться до конца польского председательства в ЕС.

Европейская комиссия уже направила странам-членам проект 17-го пакета санкций, который включает ограничения на экспорт химических веществ, используемых в ракетных двигателях. В черный список попали еще 15 человек и 45 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, планируется усилить контроль над российским теневым флотом, особенно над судами, перевозящими нефть по ценам выше установленных лимитов.

Польша настаивает, что давление на Россию должно быть комплексным и сопровождаться предоставлением вооружения Украине, чтобы укрепить ее позиции перед возможными переговорами о прекращении огня. Шлапка подчеркнул, что Украина должна находиться в позиции силы, чтобы заключить выгодное соглашение и обеспечить его выполнение в будущем.

На сегодняшний день ЕС уже ввел 16 пакетов санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Эти меры направлены на ослабление экономической и военной мощи Кремля. Западные СМИ ранее сообщали, что США якобы предлагали ЕС смягчить санкции против России в рамках мирных инициатив администрации Дональда Трампа, но Брюссель отказался.

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