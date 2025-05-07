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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Тайные переговоры Израиля и Сирии

15:55 1223

Объединенные Арабские Эмираты создали канал для переговоров между Израилем и Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания отметил, что новое правительство Сирии хочет договориться с южным соседом.

По словам другого источника, непосредственно осведомленного с ситуацией, непрямые контакты, о которых ранее не сообщалось, направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений.

Издание подчеркивает, что непрямые переговоры начались через несколько дней после визита президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шара в ОАЭ 13 апреля. «В настоящее время усилия сосредоточены на технических вопросах», - добавил собеседник Reuters.

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