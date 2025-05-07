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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

В МЧС вспомнили о заслугах Гейдара Алиева

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15:58 466

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело мероприятие, посвящённое 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, на тему «Пропаганда философии управления и преемственности».

В мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Минобрнауки академик Вагиф Аббасов, сотрудники МЧС, преподаватели и курсанты Академии МЧС.

Сначала участники возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и почтили его память.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем была объявлена минута молчания в память о Гейдаре Алиеве и погибших за территориальную целостность страны.

Выступающие рассказали о биографии Гейдара Алиева и его деятельности на различных этапах. Отмечалось, что в 1993 году, когда в стране творился хаос, Гейдар Алиев вернулся к власти по призыву народа и провёл ряд реформ, которые стабилизировали внутреннюю и внешнюю политику страны.

Говорилось также об участии Гейдара Алиева в руководстве СССР и о влиянии, которое он оказал на развитие Азербайджана во времена Азербайджанской ССР.

Участники подчеркнули, что политический курс Гейдара Алиева продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев, при котором страна укрепила свои позиции в регионе. Также было упомянуто, что в 2020 году азербайджанская армия освободила оккупированные земли за 44 дня, а также полностью восстановила суверенитет страны в результате локальных антитеррористических мероприятий, длившихся всего 23 часа.

Курсанты Академии прочитали стихи, посвящённые Гейдару Алиеву.

В завершение участники посмотрели документальный фильм о жизни и деятельности общенационального лидера.

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