В МЧС вспомнили о заслугах Гейдара Алиева

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело мероприятие, посвящённое 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, на тему «Пропаганда философии управления и преемственности».

Сначала участники возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и почтили его память.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Минобрнауки академик Вагиф Аббасов, сотрудники МЧС, преподаватели и курсанты Академии МЧС.

Затем была объявлена минута молчания в память о Гейдаре Алиеве и погибших за территориальную целостность страны.

Выступающие рассказали о биографии Гейдара Алиева и его деятельности на различных этапах. Отмечалось, что в 1993 году, когда в стране творился хаос, Гейдар Алиев вернулся к власти по призыву народа и провёл ряд реформ, которые стабилизировали внутреннюю и внешнюю политику страны.

Говорилось также об участии Гейдара Алиева в руководстве СССР и о влиянии, которое он оказал на развитие Азербайджана во времена Азербайджанской ССР.