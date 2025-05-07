Франция и Германия создали совместный оборонный союз

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместного с Германией Совета обороны и безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Елисейском дворце.

«Мы создадим франко-германский совет по обороне и безопасности, который будет регулярно собираться для выработки оперативных ответов на наши общие стратегические вызовы», — заявил Макрон.

Со своей стороны Фридрих Мерц сказал, что все члены Евросоюза должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы восполнить пробелы в потенциале блока и обеспечить бесперебойную поддержку Украины. «Только таким образом мы сможем постепенно ликвидировать пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину», — отметил Мерц.