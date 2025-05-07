USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.0859
Подписаться на уведомления
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Новость дня
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

PASHA Hackathon 5.0 был успешно организован компанией PASHA Holding

фото
16:11 420

С 2 по 4 мая 2025 года в PASSAGE 1901 прошло соревнование PASHA Hackathon 5.0 при поддержке компании Tenity и организации PASHA Holding. Тема хакатона этого года заключалась в поддержке новых идей, которые могли бы быть реализованы компанией PASHA Insurance.

Участники три дня работали над бизнес-задачей, представленной компанией PASHA Insurance, предлагая новые бизнес-идеи для компании. Как и в прошлом году, три лучшие команды были награждены следующими призами: 1-е место – 6000 AZN, 2-е место – 4000 AZN и 3-е место – 2000 AZN.

Стоит отметить, что PASHA Hackathon – это 48-часовое технологическое соревнование, направленное на создание инновационных продуктов. Также стоит подчеркнуть, что в этом году PASHA Hackathon проводится в пятый раз, продолжая продвигать инновационное мышление и ориентированные на решение подходы среди молодежи, поддерживая развитие культуры, ориентированной на инновации, в стране.

Путин обвинил в войне в Украине… Болгарию и Румынию
Путин обвинил в войне в Украине… Болгарию и Румынию
17:07 396
Суд арестовал журналистку Ульвию Али
Суд арестовал журналистку Ульвию Али обновлено 16:59
16:59 3741
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай аналитическая информация
15:17 2771
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции; все еще актуально
12:21 2089
Тайные переговоры Израиля и Сирии
Тайные переговоры Израиля и Сирии
15:55 1227
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 3739
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 4608
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии? наше поле зрения
12:57 4438
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
12:30 2307
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
09:12 5074
Россию парализовало
Россию парализовало видео; обновлено 13:44
13:44 6723

ЭТО ВАЖНО

Путин обвинил в войне в Украине… Болгарию и Румынию
Путин обвинил в войне в Украине… Болгарию и Румынию
17:07 396
Суд арестовал журналистку Ульвию Али
Суд арестовал журналистку Ульвию Али обновлено 16:59
16:59 3741
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай
Воюет Индия с Пакистаном. А побеждает Китай аналитическая информация
15:17 2771
Что для Эрдогана журналистика?
Что для Эрдогана журналистика? и haqqin.az на встрече с президентом Турции; все еще актуально
12:21 2089
Тайные переговоры Израиля и Сирии
Тайные переговоры Израиля и Сирии
15:55 1227
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента
Эльдар Азизов выехал и выслушал… по поручению президента почти официоз
10:49 3739
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания
Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания наш комментарий
09:46 4608
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии?
Что пакистанцы в Баку сказали известному певцу из Индии? наше поле зрения
12:57 4438
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
У Трампа назвали Путина «препятствием» к миру
12:30 2307
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу
Конгресс ударил по «Российской мечте». А Грузия хамит Трампу новый поворот
09:12 5074
Россию парализовало
Россию парализовало видео; обновлено 13:44
13:44 6723
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться