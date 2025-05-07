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В UNEC состоялась XVI Ярмарка карьеры

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16:44 227

При совместной организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в рамках «Года Конституции и суверенитета» состоялась XVI Ярмарка вакансий, посвященная 95-летию UNEC.

В открытии Ярмарки карьеры, организованной для студентов и выпускников, приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, председатель Правления Апшеронского логистического центра Зия Агаев, работодатели и другие гости.

Выступивший на церемонии открытия ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что на Ярмарке карьеры было представлено более 1050 вакансий от 105 компаний. Обратив внимание на важность уровня занятости студентов и выпускников, он отметил, что обеспечение их достойной работой является одной из главных задач, стоящих перед университетом: «По нашему мнению, размер заработной платы, предлагаемой  нашим выпускникам как показатель оценки, придаваемой рынком труда сформулированному нами человеческому капиталу, более важно», — отметил ректор.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева и председатель Правления Апшеронского логистического центра Зия Агаев в своих выступлениях рассказали о проводимой работе по обеспечению занятости молодежи и важности получения знаний и навыков, востребованных на рынке труда. Они отметили, что подобные мероприятия играют важную роль в поддержке доступа студентов и выпускников к рынку труда, гарантируя им информирование о вакансиях, соответствующих их квалификации и интересам, а также установление первоначальных контактов с работодателями.

Затем официальные гости подробно ознакомились с представленными вакансиями и их требованиями. Работодатели предоставили подробную информацию о направлениях деятельности представляемых ими предприятий, требованиях к вакансиям и процессе подбора персонала.

Студенты и выпускники UNEC, принявшие участие в Ярмарке карьеры, получив подробную информацию о вакансиях, отправили свои CV на подходящие вакансии, работодателями была осуществлена регистрация кандидатов.

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