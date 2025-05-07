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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

Путин обвинил в войне в Украине… Болгарию и Румынию

17:07 405

Российский президент Владимир Путин в документальном фильме к 25-летию его власти заявил, что присутствие американских военных баз НАТО в Румынии и Болгарии стало причиной войны в Украине.

По его словам, создание «легких передовых баз США» в этих странах привело к эскалации напряженности. Путин подчеркнул, что отсутствие реакции на российские опасения привело к нынешним событиям в Украине.

МИД Румынии через представителя Андрея Царнеа заявил, что вступление страны в НАТО — суверенное решение, которое не угрожает безопасности других государств. «Единственная страна, угрожающая безопасности в Европе, — это Россия, ведущая незаконную войну в Украине», — подчеркнул Царнеа.

Реакция Румынии прозвучала на фоне политических изменений в стране. Конституционный суд аннулировал итоги президентских выборов 2024 года из-за вмешательства, и в 2025 году победу одержал ультраправый кандидат Джордже Симион.

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