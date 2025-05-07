Российский президент Владимир Путин в документальном фильме к 25-летию его власти заявил, что присутствие американских военных баз НАТО в Румынии и Болгарии стало причиной войны в Украине.
По его словам, создание «легких передовых баз США» в этих странах привело к эскалации напряженности. Путин подчеркнул, что отсутствие реакции на российские опасения привело к нынешним событиям в Украине.
МИД Румынии через представителя Андрея Царнеа заявил, что вступление страны в НАТО — суверенное решение, которое не угрожает безопасности других государств. «Единственная страна, угрожающая безопасности в Европе, — это Россия, ведущая незаконную войну в Украине», — подчеркнул Царнеа.
Реакция Румынии прозвучала на фоне политических изменений в стране. Конституционный суд аннулировал итоги президентских выборов 2024 года из-за вмешательства, и в 2025 году победу одержал ультраправый кандидат Джордже Симион.