Российский президент Владимир Путин в документальном фильме к 25-летию его власти заявил, что присутствие американских военных баз НАТО в Румынии и Болгарии стало причиной войны в Украине.

По его словам, создание «легких передовых баз США» в этих странах привело к эскалации напряженности. Путин подчеркнул, что отсутствие реакции на российские опасения привело к нынешним событиям в Украине.