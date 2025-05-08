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Azerbaijan Fish Farm вновь представляет Азербайджан на крупнейшей мировой выставке морепродуктов

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10:00 726

Azerbaijan Fish Farm во второй раз представляет Азербайджан на Seafood Expo Global — крупнейшей и самой престижной международной выставке морепродуктов, которая проходит с 6 по 8 мая в Барселоне.

Компания остаётся единственным участником от Азербайджана, подтверждая растущее значение страны в сфере устойчивой аквакультуры и производства осетровой икры высокого качества. Продолжая начатое в прошлом году, Azerbaijan Fish Farm использует площадку выставки не только для презентации своей продукции, но и для продвижения более широкой миссии: ответственного производства и охраны окружающей среды.

Компания реализует инициативы по защите и восстановлению популяции осетровых рыб в Каспийском море, включая выпуск молоди осетра, научное отслеживание и маркировку особей, а также сотрудничество с исследовательскими структурами. «Для нас участие в Seafood Expo Global — это возможность рассказать о работе, которую мы ведём ежедневно, сочетая традиции с наукой и ответственным подходом к производству», — отметил директор компании Абдинов Нурлан. — «Мы гордимся тем, что представляем Азербайджан на столь авторитетной международной платформе».

Компания была основана в 2017 году, а в 2018 году осуществила приватизацию и полную реконструкцию первого в Азербайджане осетрового завода, работающего с 1954 года.

Сегодня Azerbaijan Fish Farm играет значимую роль в аквакультурной отрасли региона и служит примером того, как производство может сочетаться с ответственным отношением к природе. Выставка Seafood Expo Global ежегодно собирает тысячи участников со всего мира — от поставщиков и дистрибьюторов до представителей крупных торговых сетей и организаций по устойчивому развитию. Участие Azerbaijan Fish Farm в этом международном событии открывает новые возможности для расширения партнёрств и экспорта, а также демонстрирует вклад Азербайджана в развитие ответственного рыбоводства.

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