Новый канцлер Германии призывает вооружаться

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего первого зарубежного визита на этом посту заявил о необходимости усиления безопасности Европы путем увеличения оборонных расходов стран-членов Европейского союза.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Мерц подчеркнул важность тесного сотрудничества между Берлином и Парижем. Он отметил, что только через совместные усилия и компромиссы Европа сможет справиться с современными вызовами безопасности.

«Сегодня Европа вновь сталкивается с огромными вызовами, и только вместе Франция и Германия смогут найти эффективные решения», — заявил Мерц.

Мерц подчеркнул, что Германия и Франция будут работать над укреплением европейской безопасности, включая увеличение оборонных расходов и углубление сотрудничества в области вооружений. Эти меры направлены на обеспечение безопасности Европы и поддержку Украины в условиях конфликта.