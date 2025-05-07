Новый канцлер Германии призывает вооружаться

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего первого зарубежного визита на этом посту заявил о необходимости усиления безопасности Европы путем увеличения оборонных расходов стран-членов Европейского союза.
На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Мерц подчеркнул важность тесного сотрудничества между Берлином и Парижем. Он отметил, что только через совместные усилия и компромиссы Европа сможет справиться с современными вызовами безопасности.
«Сегодня Европа вновь сталкивается с огромными вызовами, и только вместе Франция и Германия смогут найти эффективные решения», — заявил Мерц.
Мерц подчеркнул, что Германия и Франция будут работать над укреплением европейской безопасности, включая увеличение оборонных расходов и углубление сотрудничества в области вооружений. Эти меры направлены на обеспечение безопасности Европы и поддержку Украины в условиях конфликта.
«Мы будем укреплять нашу обороноспособность, углублять двустороннее сотрудничество в области вооружений и поддерживать Украину», — отметил канцлер.
Канцлер Германии также выразил поддержку позиции США по дипломатическому разрешению конфликта в Украине, подчеркнув готовность Германии и Франции содействовать мирному урегулированию.
Кроме того, Фридрих Мерц планирует «в ближайшее время» совершить поездку в Украину. Сейчас его визит все еще находится в стадии согласования.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС на сумму 800 млрд евро, предполагающий заимствование до 150 млрд евро на оборону. Эти средства планируется направить на совместные закупки вооружений и производство оружия для поддержки Украины.