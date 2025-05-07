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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
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Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации

У Трампа назвали следующий шаг на переговорах по Украине

17:57 903

Администрация США считает, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако не думают, что Москва не заинтересована в мире. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я еще не настолько пессимистичен в этом вопросе. Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании войны. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения войны. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» - сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

Вэнс также заявил, что Соединенные Штаты пытаются концентрировать внимание на долгосрочном урегулировании между Россией и Украиной, отойти от идеи кратковременного прекращения огня, считая, что Россия относится к ней прохладно. 

«Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», - добавил он.

Вэнс подчеркнул, что следующим крупным шагом на переговорах по Украине должны быть прямые контакты Москвы и Киева.

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