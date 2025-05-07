Турецкая разведка изъяла 1300 взрывных пейджеров «Моссада»

МИТ (Национальная разведывательная организация Турции) получила разведданные о том, что пейджеры, аналогичные тем, которые были использованы во взрывах в Ливане 20 сентября, планировалось отправить из Стамбула в Ливан.

Под пристальное внимание попали аэропорты и морские порты.

За день до взрывов в Ливане, 16 сентября, в стамбульский аэропорт прибыл груз из четырёх палет, логистика которого осуществлялась компанией SMT Global Lojistik Limited, зарегистрированной на Тайване. Груз прибыл рейсом TK6141 по маршруту Гонконг — Стамбул.

В этих палетах находилась 61 коробка общим весом 850 килограммов. Установлено, что груз был направлен в Ливан рейсом TK830 по маршруту Стамбул — Бейрут, вылетевшим 27 сентября в 06:50.

Изъятые изделия были исследованы в криминалистической лаборатории. В ходе предварительного анализа пейджеров и подключённых к ним зарядных кабелей, в прочном металлическом батарейном блоке, обеспечивающем работу устройства, было обнаружено вещество белого цвета, массой 3 грамма, обладающее высокой воспламеняемостью и скоростью горения. Вещество классифицируется как взрывчатое.