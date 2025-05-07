Эстония закрыла свое небо для полетов в Москву

Воздушное пространство Эстонии не может быть использовано для полетов в Москву представителей иностранных государств, которые планируют посетить парад 9 Мая, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», — сказал Цахкна, которого цитирует ERR.

Как отметил министр, Эстония продолжает настаивать на том, что европейские политики не должны участвовать в организованных Россией «пропагандистских мероприятиях». ERR напоминает, что ранее Таллин запретил перелет в Москву на 9 Мая или обратно VIP-рейсам с Кубы и из Бразилии.