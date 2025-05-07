Украинцы ударили по военным заводам в России

В ночь на 7 мая «дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу». Об этом сообщили BBC анонимный источник.

Одним из них был завод «Базальт» в Красноармейске Московской области, который в СБУ называют головным предприятием, производящим вооружения и боеприпасы для всех родов войск. Вторым — завод «Сплав» в Туле, по словам источника, он является единственным в РФ предприятием, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны.

Также источник связывает с этой атакой дронов ограничения на полеты авиации в Подмосковье, которые привели к коллапсу в аэропортах.

«СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу совершать вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России продолжится и далее», — подчеркнул источник.

Некоторые российские СМИ сообщали об атаке на завод «Сплав» в Туле (власти сообщали о сбитии дронов на территории области без деталей) и о взрывах в подмосковном Красноармейске.