Как же Азербайджану без Беларуси?

Итак, рабочий визит в Азербайджан делегации правительства Республики Беларусь во главе с премьер-министром Александром Турчиным остался позади. Зачем же приезжал белорусский премьер? В Баку обсуждали от стратегии развития промышленной кооперации в сфере машиностроения до расширения торгово-экономических связей, от перспективы транзита белорусской продукции через территорию Азербайджана до взаимодействия на внешних рынках. По своей сути, визит белорусской делегации продолжил повестку, сформулированную в ходе государственного визита в Азербайджан президента Беларуси Александра Лукашенко в мае прошлого года.

Для Александра Турчина это не только первое посещение Баку, но и один из первых зарубежных визитов в статусе главы правительства (Турчин был назначен премьер-министром Беларуси в марте 2025 года – ред.). До этого он с 2019 года занимал пост председателя Минского областного исполнительного комитета и обладает большим опытом в вопросах современного городского развития. В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Александр Турчин отметил, что Баку произвел на него сильное впечатление. «Рядом с ультрасовременными зданиями соседствуют старинные дома, а также всё утопает в зелени, - отметил Турчин. - Чувствуется внимательное отношение к развитию города». Зачем же приехал Пантус? Перспективная повестка белорусско-азербайджанского взаимодействия формируется по трём основным направлениям. Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство удобрений. Обсуждался проект по созданию на территории Азербайджана производства удобрений смешанного типа на основе белорусского калия и азербайджанского карбамида. Такая продукция будет ориентирована не только на внутренний рынок и Каспийский регион, но и на экспорт.

В частности, в прошлом году Беларусь перевалила через порт Махачкалы порядка 35–40 тысяч тонн калийных удобрений. А на 2025 год запланирован транзит уже более 200 тысяч тонн. В апреле текущего года был подписан Меморандум о сотрудничестве между железными дорогами Беларуси и Ирана. В рамках восточного сегмента международного транспортного коридора «Север-Юг» Беларусь намерена перевезти до 100 тысяч тонн калия. Для Минска калийные удобрения остаются одним из важнейших экспортных товаров. С учетом закрытия из-за санкций портов стран Балтии, белорусская сторона стремится развивать каспийскую морскую логистику и железнодорожный транзит, в том числе через территорию Азербайджана в направлении черноморских портов Грузии и дальше в Турцию. Правительства двух стран также обсудили развитие совместных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В 2010-х годах Азербайджан активно закупал белорусские вооружения — по разным оценкам, на сумму от 370 до 500 миллионов долларов, не считая более ранних контрактов по модернизации военной техники 2000-х годов. Однако сегодня стороны уже обсуждают возможность локализации военного производства в Азербайджане. В составе белорусской делегации в Баку находился председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус - ключевая фигура в оборонной промышленности страны. Азербайджан в этом вопросе опирается на многовекторный подход, используя технологические платформы Турции, Израиля, а также Союзного государства Россия–Беларусь. Подобная диверсификация с локализацией производства на местных предприятиях позволяет Баку формировать устойчивую оборонно-промышленную и компонентную базу, защищённую от политических рисков. А как же тракторы? С 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе собрано около 15 тысяч тракторов BELARUS и порядка 3,5 тысячи грузовиков МАЗ. В прошлом году здесь была также проведена пробная сборка пожарной техники на базе платформы МАЗ. Беларусь рассматривает возможность создания в Азербайджане сервисных центров по обслуживанию своей техники, в том числе при структурах МЧС.

Особое внимание уделено проекту по производству лифтов. В 2022 году в Баку было запущено сборочное предприятие Vertus Engineering Co., выпускающее на базе оборудования белорусского «Могилевлифтмаша» лифты под брендом «Vertus». А в 2024 году было подписано соглашение о расширении производства. С учетом строительного бума и необходимости плановой замены лифтового оборудования в старом жилом фонде, спрос на такую продукцию в Азербайджане устойчиво растёт. Только в Баку требуется заменить порядка трех тысяч лифтов. Совместное предприятие планирует выпустить около 260 лифтов в 2025 году – двести для столичных домов с полным комплексом работ (от демонтажа старых до пуско-наладки новых механизмов), и ещё шестьдесят — для нового строительства в Агдаме. Напомним, что в феврале 2025 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на замену 200 лифтов в семи городах Азербайджана, включая 141 лифт в столице. И за продуктами в Беларусь! В 2024 году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 506 миллионов долларов, что на 42 процента выше показателя предыдущего года. Межправительственная комиссия поставила перед собой цель довести к 2030 году двустороннюю торговлю до одного миллиарда долларов. Несмотря на сравнительно скромные объемы, структура торговли отличается высоким уровнем диверсификации. Республике Беларусь, как и Узбекистану, удалось сохранить и развить промышленный потенциал, унаследованный от советской индустриализации. В то же время Азербайджан для Беларуси — это крупный потребитель продовольственной продукции (в первую очередь, мясо-молочной), важный транзитный узел и перспективная промышленно-инвестиционная платформа для создания совместных предприятий от сборки техники до аграрных проектов. Так, в селе Гызыл Агдамского района с участием белорусских специалистов будет создан агрогородок.