Курды обложили Турцию

В Турции вновь обострилась дискуссия вокруг курдского вопроса. Предполагалось, что 27 апреля в иракском городе Сулеймания состоится съезд, на котором будет принято официальное решение о самороспуске террористической Рабочей Партии Курдистана. Однако же… в последний момент ситуация осложнилась. 26 апреля, за день до предполагаемого съезда, в сирийском городе Камышлы состоялась совместная конференция двух курдских структур - Партии демократического союза (PYD) и Демократического совета Сирии (ДСC), который по факту выполняет функции политического крыла вооружённых формирований курдов, известных как Силы демократической Сирии (СДС).

В мероприятии также участвовал Сирийский национальный курдский совет (ENKS), традиционно ориентированный на сотрудничество с Курдской демократической партией Иракского Курдистана под руководством Масуда Барзани. Примечательно, что ранее ENKS дистанцировался от требований о создании автономии на севере Сирии, но теперь впервые выступил единым фронтом с PYD и ДСС. Что породило вопросы о возможном изменении баланса сил внутри сирийского курдского движения. 28 апреля представители РПК, находящиеся на базах в горах Кандиль (север Ирака), выступили с заявлением, приуроченным к 1 мая. В нём они вновь потребовали, чтобы основатель и идейный лидер РПК Абдулла Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение в Турции на острове Имралы, принял участие в предстоящем съезде хотя бы в формате видеоконференции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее уже подчеркивал, что по турецкому законодательству участие Оджалана в мероприятиях РПК невозможно. Но при этом допустил возможность альтернативных форм коммуникации. Турецкие власти напрямую связывают любую юридическую или гуманитарную уступку в отношении Оджалана с готовностью РПК объявить о разоружении и полном самороспуске.

По мнению аналитиков, повторяющиеся заявления РПК о необходимости признания курдской автономии (уже отклонённые турецкими властями в предыдущих раундах переговоров) свидетельствуют о стремлении организации выиграть время и мобилизовать международную поддержку. В то время, как Турция ожидала реального шага по самороспуску РПК, курдские силы вновь вернулись к прежней повестке. На закрытой части конференции в Камышлы участники одобрили документы под названиями «Национальное сирийское пространство» и «Национальное курдское пространство». По информации, распространённой подконтрольными PYD источниками, эти документы предполагают включение курдских регионов Сирии в состав будущей федеральной Сирии, с автономией, двуязычием (включая признание курдского языка официальным), а также с отдельным парламентом для курдов. Сирийское правительство под руководством президента Ахмада аш-Шараа немедленно отреагировало на принятые решения. В официальном заявлении Дамаска подчеркивается, что никакой автономии для курдов не будет, а все федералистские и сепаратистские проекты рассматриваются, как нарушение территориальной целостности Сирии. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая 27 апреля на встрече в Катаре, подтвердил жёсткую позицию Анкары. Более того, он не исключил проведение новой военной операции Турции в Сирии, направленной против РПК и её сирийских союзников.